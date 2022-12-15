Правда ли, что смартфон может «сгореть» от замыкания из-за грязного разъёма зарядки

По словам эксперта, как бы пользователи ни старались, уберечь устройство от скопления пыли в порте для зарядки невозможно. Месяцами и даже годами пыль может скапливаться на контактах и в какой-то момент смартфон может выйти из строя.

Избежать этого можно с помощью регулярной очистки разъёма от пыли. Делать это лучше всего, используя тонкие иголки или зубочистки, а также жидкость с высоким содержанием спирта. Чистить разъём следует каждые два-три месяца.

«Пыль сама по себе хороший проводник, поэтому она может замкнуть контакты, тогда смартфон, издав прощальный писк, больше уже никогда не включится. Либо из-за неё вы просто не сможете засунуть разъём зарядки в порт. Но даже если вы смогли обезопасить гаджет от пыли, то в любом случае не сможете защитить его от окружающего воздуха, который со временем начинает покрывать окислом контакты разъёма зарядки», — подчеркнул Новиков.