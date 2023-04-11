Правда ли, что смартфоны постоянно подслушивают вас для показа подходящей рекламы

Правда ли, что смартфоны постоянно подслушивают вас для показа подходящей рекламыЖурналисты Daily Mail в этом усомнились
Журналисты издания Daily Mail провели эксперимент, чтобы проверить, правда ли, что современные смартфоны постоянно прослушивают владельцев для показа подходящей рекламы.
Фото: Mediarunsearch.co.uk
Для этого был куплен новый смартфон Samsung и создан аккаунт в запрещённой в России соцсети Facebook* на имя вымышленного 22-летнего пользователя по имени Робин.
Несколько дней подряд журналисты обсуждали при устройстве намерения купить премиальный автомобиль. Целью было проверить, появятся ли в соцсети рекламные объявления, соответствующие разговорам. Но по истечении времени никакой рекламы на смартфоне не появилось.
Журналисты пришли к выводу, что смартфон всё же не прослушивает пользователя. За комментариями они обратились к специалисту по безопасности Barrier Network Джордану Шредеру. Он рассказал, что слежение с помощью смартфонов за миллионами пользователей технически трудно и очень затратно.
По его словам, у компаний есть другой способ формирования рекламного профиля пользователей — на основании истории поиска и посещений веб-сайтов.