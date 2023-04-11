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23:53, 11 апреля 2023
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Правда ли, что смартфоны постоянно подслушивают вас для показа подходящей рекламы

Журналисты Daily Mail в этом усомнились

Журналисты издания Daily Mail провели эксперимент, чтобы проверить, правда ли, что современные смартфоны постоянно прослушивают владельцев для показа подходящей рекламы.

Правда ли, что смартфоны постоянно подслушивают вас для показа подходящей рекламы

Фото: Mediarunsearch.co.uk

Для этого был куплен новый смартфон Samsung и создан аккаунт в запрещённой в России соцсети Facebook* на имя вымышленного 22-летнего пользователя по имени Робин.

Несколько дней подряд журналисты обсуждали при устройстве намерения купить премиальный автомобиль. Целью было проверить, появятся ли в соцсети рекламные объявления, соответствующие разговорам. Но по истечении времени никакой рекламы на смартфоне не появилось.

Журналисты пришли к выводу, что смартфон всё же не прослушивает пользователя. За комментариями они обратились к специалисту по безопасности Barrier Network Джордану Шредеру. Он рассказал, что слежение с помощью смартфонов за миллионами пользователей технически трудно и очень затратно.

По его словам, у компаний есть другой способ формирования рекламного профиля пользователей — на основании истории поиска и посещений веб-сайтов.

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