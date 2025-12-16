Правда ли, что у OnePlus 15 камеры лучше, чем у Samsung S25 FE

При съёмке фото на сверхширик угол обзора у Samsung Galaxy S25 FE немного шире, чем у OnePlus 15. Также у Samsung более естественные цвета.

На основной сенсор у OnePlus получаются более насыщенные снимки, чем у Galaxy. При этом цветопередача у S25 FE более реалистичная.

Что касается зума, то на OnePlus он 3,5-кратный. Также у него более высокая детализация по сравнению с 3-кратным увеличением у Samsung.

В портретном режиме лицо и тело при съёмке на S25 FE искажаются и кажутся длиннее, чем на самом деле. Такого эффекта нет на OnePlus.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.