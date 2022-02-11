Правда ли, что в смартфоны нарочно заложен ограниченный срок службы

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Правда ли, что в смартфоны нарочно заложен ограниченный срок службыЭто маркетинговые уловки производителей
Генеральный директор рекламного агентства Motive agency&production Сергей Житинец объяснил, почему смартфоны имеют ограниченный срок службы, как правило, два года.
По словам эксперта, это маркетинговые хитрости производителей. Если пользователь хочет функции 5G, обновлённую камеру, беспроводную зарядку, какие-то новые функции, то необходимо обновлять устройство, потому что такими возможностями обладают флагманские устройства.
К тому же растут требования к процессорам из-за появления новых, более мощных приложений. Для этого необходима более мощная батарея. Но если обеспечить такой смартфон соответствующим аккумулятором, телефон станет более тяжёлым и объёмным, что вряд ли понравится пользователям. По этой причине «срок корректной службы аккумулятора ограничен двумя годами, после чего эксплуатационные свойства смартфона снижаются», — подчеркнул Сергей Житинец.
Источник: Газета.ru