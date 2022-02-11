Правда ли, что в смартфоны нарочно заложен ограниченный срок службы

По словам эксперта, это маркетинговые хитрости производителей. Если пользователь хочет функции 5G, обновлённую камеру, беспроводную зарядку, какие-то новые функции, то необходимо обновлять устройство, потому что такими возможностями обладают флагманские устройства.

К тому же растут требования к процессорам из-за появления новых, более мощных приложений. Для этого необходима более мощная батарея. Но если обеспечить такой смартфон соответствующим аккумулятором, телефон станет более тяжёлым и объёмным, что вряд ли понравится пользователям. По этой причине «срок корректной службы аккумулятора ограничен двумя годами, после чего эксплуатационные свойства смартфона снижаются», — подчеркнул Сергей Житинец.