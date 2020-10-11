Предсказан рост спроса на дешевые смартфоны с 5G в 2021 году

Стимулирование спроса на новые смартфоны будет исходить именно что от гаджетов начального уровня, передает слова экспертов Digitime Research издание Gizmochina. По их мнению, лидерами поставок в 2021 году станут Samsung и Apple - обе компании являются таковыми и сегодня. При этом в пятерку лидеров попадут также и Oppo, Vivo и Xiaomi. Huawei предрекают падение до 7-го места в общем списке производителей смартфонов.

Отметим, что эксперты также заявили, что уже к 2023 году количество недорогих смартфонов с поддержкой 5G составит 1.5 млрд, а к 2025 году их число увеличится до 1.7 миллиарда устройства.