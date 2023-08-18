Представитель Samsung подтвердил работу над складными ноутбуками и планшетами

По словам менеджера, вендор разрабатывает складной планшет, но это будет не такое устройство, как Galaxy Z Fold. Он подчеркнул, что принципы мобильности, удобства, применимые к смартфонам, будут распространены на планшеты и ноутбуки.

При этом Samsung — не первая компания, кто выйдет на рынок с такими «раскладушками». Таковыми уже являются Lenovo, представившая ThinkPad, и Asus со складным ZenBook. Вероятно, Samsung обогатит опыт работы над такими устройствами.

Отвечая на вопросы журналистов, Т.М. Ро уклонился от каких-либо подробностей, но объяснил взгляд компании на взаимодействие со складными гаджетами. «Люди открывают книгу, чтобы читать, и открывают блокнот, чтобы что-то написать. Когда они не используются или находятся в пути, их можно сложить, что делает их более компактными и портативными, а также защищает важную информацию внутри. Это просто естественная часть человеческого поведения», — отметил Ро.