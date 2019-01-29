Представитель Samsung рассказал о флагманских смартфонах Galaxy S10

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10, пока не представленных производителем официально. Ими поделился профильный ресурс GSMArena со ссылкой на анонимный источник.

По данным источника, информация была изначально получена от представителя компании Samsung, участвовавшего в работе над прототипами Galaxy S10. Он подтвердил, что в серию войдут три модели трёх разных размеров, но подчеркнул, что 5,8-дюймовая модель не будет зваться Galaxy S10 Lite.

Ранее уже появлялись слухи, что Galaxy S10 Lite на самом деле выйдет под названием Galaxy S10 E. Смартфон получит такой же процессор и объём памяти, что и Galaxy S10 с Galaxy S10+. В этом плане из линейки будет выделяться только ограниченный выпуск самой дорогой версии Galaxy S10+ с 12 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной флеш-памяти.

6,4-дюймовый Galaxy S10+ оснащается двойной фронтальной и тройной основной камерами. 6,1-дюймовый Galaxy S10 получит одинарную фронтальную и тройную основную камеры. Galaxy S10 Lite/E обойдётся одинарной селфи-камерой и двойной тыльной.

Цветовые варианты серии включают чёрный, белый и «морской» зеленый. У отдельных моделей будут дополнительные расцветки, вроде жёлтого или синего. Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 9 Pie с новой фирменной оболочкой One UI. Продажи начнутся 8 марта.

Samsung уже объявила дату анонса флагманских смартфонов Galaxy S10. Дебют состоится на мероприятии Unpacked, назначенном на 20 февраля 2019 года.