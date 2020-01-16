Представитель Xiaomi официально рассказал о дате выхода флагманского Xiaomi Mi 10

Так, директор Xiaomi по новым продуктам Ван Тен Томас опубликовал на своей официальной страничке в китайской соцсети Weibo пост о том, что в открытой продаже Mi 10 появится не позже марта. Таким образом можно смело предположить, что ходившие прежде разговоры о том, что устройство покажут до анонса Samsung Galaxy S20 11 февраля, являются самой настоящей правдой. К тому же можно рассчитывать на то, что устройство можно будет посмотреть и “пощупать” в рамках грядущей выставки MWC 2020, которая пройдет в Барселоне в конце февраля.