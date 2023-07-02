Представлен «антишпионский» смартфон с процессором 2017 года, 4 ГБ оперативки, но зато дороже топовой версии iPhone 14 Pro Max

Представлен «антишпионский» смартфон с процессором 2017 года, 4 ГБ оперативки, но зато дороже топовой версии iPhone 14 Pro MaxЕщё и «Сделано в США»
Компания Purism представила свой новый смартфон — Liberty Phone. Устройство выделяется среди конкурентов своей фокусировкой на безопасности и конфиденциальности данных.
Новинка работает на операционной системе PureOS, основанной на Linux, и полностью производится в США, что подтверждается маркировкой Made in USA.
Несмотря на свою безопасность, Liberty Phone не впечатляет характеристиками, особенно учитывая цену в $2199.
Так, внутри смартфона находится чип NXP i.MX 8M, выпущенный в 2017 году, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ.
Дисплей имеет размер 5,7” и разрешение 1440 × 720 пикселей. Аккумулятор ёмкостью 4500 мАч не поддерживает быструю зарядку. Аля связи предусмотрены уже устаревшие модули Wi-Fi 4 и Bluetooth 4.
Ну и на добивку — основная камера здесь на 13 Мп, а фронтальная на 8 Мп.