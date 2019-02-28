Представлен доступный смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro с 48-мегапиксельной камерой

В основе тыльной камеры лежит 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586, дополненный 5-Мп датчиком. Фронтальная камера — 13-мегапиксельная, она поддерживает функци искусственного интеллекта для съёмки портретов и аутентификации пользователя.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 675, до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен на на задней панели. Предусмотрена защита от брызг с покрытием P2i nano. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Xiaomi Redmi Note 7 Pro предлагается в синем, красном и чёрном цветовых вариантах по цене 197 долларов за 4+64 ГБ и 239 долларов за 6+128 ГБ.