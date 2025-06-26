Представлен Fairphone 6 — смартфон, который можно починить отверткой и не менять 8 лет

Новинка выделяется экологичностью, модульной конструкцией и долгосрочной программной поддержкой — Android-обновления гарантированы вплоть до 2033 года.

Корпус частично выполнен из переработанных материалов и сертифицирован по европейскому стандарту Energy с рейтингом «А». Все основные модули — дисплей, камера, аккумулятор — можно заменить с помощью одной отвертки, а производитель даёт 5 лет гарантии.