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Представлен флагман по цене среднебюджетника на базе Snapdragon 865 и с экраном 144 Гц
В назидание Xiaomi и OnePlus
Пока OnePlus сводит с ума фанатов, продавая свой новый флагман чуть ли не за 1 тыс долларов, прочие производители из Китая продолжают бить рекорды дешевизны своих флагманов. Так, представлен флагман по цене среднебюджетника на базе Snapdragon 865 и с экраном 144 Гц — iQOO Neo3.
Что интересно, у устройства есть несколько вариантов внутренней и оперативной памяти: от 128 до 256 ГБ и от 6 до 12 ГБ соответственно. При этом самое интересное, что минимальная версия, 6/128 ГБ, обойдется всего лишь в 380 долларов — это, скорее, цена среднебюджетника, чем флагмана. За версию 8/128 ГБ попросят 425 долларов, а за версию 8/ 256 ГБ уже 480 долларов. Есть и четвертый вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной — такой вариант обойдется в 465 долларов.
Еще из интересного в смартфоне имеется тройная основная камера на 48, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. В Китае продажи новинки стартуют уже 29 апреля, а вот когда устройство дойдет до нашего рынка — неизвестно.