Представлен флагман по цене среднебюджетника на базе Snapdragon 865 и с экраном 144 Гц

Что интересно, у устройства есть несколько вариантов внутренней и оперативной памяти: от 128 до 256 ГБ и от 6 до 12 ГБ соответственно. При этом самое интересное, что минимальная версия, 6/128 ГБ, обойдется всего лишь в 380 долларов — это, скорее, цена среднебюджетника, чем флагмана. За версию 8/128 ГБ попросят 425 долларов, а за версию 8/ 256 ГБ уже 480 долларов. Есть и четвертый вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной — такой вариант обойдется в 465 долларов.