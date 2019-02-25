Представлен флагманский смартфон LG G8 ThinQ

Модель сильно похожа на прошлогодний LG G7. Главным внешним отличием можно считать горизонтальную, а не вертикальную основную двойную камеру. Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Отдельно стоит отметить функцию Air Motion, которая позволяет не прикасаясь к экрану жестами рук отвечать на звонки, класть трубку, делать скриншоты, переключаться между приложениями и так далее.

Технология под названием Crystal Sound OLED позволяет использовать OLED-дисплей в качестве усилителя звука. Фактически, дисплей исполняет роль мембраны и вибрирует всей поверхностью, издавая звук.

Размеры составляют 151,9 x 71,8 x 8, мм, а вес — 167 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

LG G8 ThinQ поступит в продажу в марте в красном, чёрном и синем цветовых вариантах. Цена пока не объявлена.