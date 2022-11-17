Представлен флагманский смартфон с 16 ГБ оперативной памяти в минимальной версии

Так, например, китайская Oppo запустила предзаказ линейки Reno 9. Одной из ключевых особенностей Oppo Reno 9 Pro+, которая сразу же бросается в глаза, стало количество оперативки в базовой модификации.

Сообщается, что её в устройстве будет от 16 ГБ. Постоянной памяти, в свою очередь, от 256 ГБ.

Из прочих особенностей смартфона можно отметить процессор — основой для аппарата стал Snapdragon 8+ Gen 1. При этом также устройство получило основную 50 Мп камеру и аккумулятор на 47000 мАч. Девайс поддерживает быструю 80-Вт зарядку.

Старт полноценных продаж серии намечен уже на 24 ноября 2022 года.