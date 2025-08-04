Представлен HONOR Play 70 Plus — смартфон с 7000 мАч, 120 Гц экраном и ударопрочным корпусом

Устройство оснащено огромной батареей на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт и функцией обратной зарядки. Также есть 6,77-дюймовый LCD-дисплей с частотой обновления 120 Гц и защитой для глаз, включая режим естественного освещения.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 6s Gen 3. Есть боковая кнопка с ИИ-функциями для быстрого управления, а сканер отпечатков встроен в боковую грань.

Основная камера — 50 Мп, с поддержкой ИИ-функций: удаление объектов, расширение изображения и коррекция глаз. Новинка также получила пятизвёздочную сертификацию устойчивости к падениям, усиленные углы и пылевлагозащиту по стандарту IP65. Сенсор работает даже при влажных пальцах.

Смартфон доступен в Китае с 8 августа в трёх версиях: 8/256 ГБ за $165, 12/256 ГБ за $195 и 12/512 ГБ за $220.