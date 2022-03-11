Представлен Honor X8 с 90 Гц экраном и Snapdragon 680 на борту

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Представлен Honor X8 с 90 Гц экраном и Snapdragon 680 на бортуКак минимум потенциально очень интересное устройство
Пока в сети активно обсуждают новый iPhone SE (2022), китайская Honor решила представить свою интересную новинку — Honor X8. Устройство метит в среднебюджетный сегмент, хоть окончательная цена всё ещё неизвестна.
В основу устройства лёг чип Snapdragon 680 от Qualcomm. При этом дисплей смартфона может похвастаться диагональю в 6,7 дюйма и частотой обновления 90 Гц. Поставляется Honor X8 c 6 ГБ физической оперативной памяти, а также 2 ГБ виртуальной. Постоянной памяти — 128 ГБ.
Основная камера смартфона состоит из четырёх модулей — на 64, 5, 2 и 2 Мп. Фронтальная — на 16 Мп. При этом ёмкость аккумулятора устройства — 4000 мАч, которые можно восполнять при помощи зарядного блока на 22,5 Вт.
Honor всё ещё не рассказала о точной цене новинки. Известно лишь, что соответствующая информация поступит чуть позднее.
Источник: Gizmochina