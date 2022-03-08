Представлен Huawei Nova 9 SE — первый смартфон компании со 108 Мп камерой

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Вчера в 22:31
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Представлен Huawei Nova 9 SE — первый смартфон компании со 108 Мп камеройВыглядит очень симпатичненько
Сегодня свой новый смартфон показала не только Apple. Китайская Huawei также продемонстрировала достаточно интересную новинку — Huawei Nova 9 SE.
Отличительной особенностью аппарата, как можно было понять из заголовка, является его 108 Мп камера — первая в истории бренда. Также устройство может похвастаться аккумулятором на 4000 мАч и сверхбыстрой зарядкой на 66 Вт.
Размер дисплея Nova 9 SE — 6,78 дюйма. В основу смартфона лёг чип Snapdragon 680 от Qualcomm. Из коробки девайс работает под управлением новейшего Android 12, поверх которого установлен EMUI 12.
Из прочего отметим, что в основной камере, помимо 108 Мп модуля, есть также модули на 8, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера смартфона — 16 Мп.
Источник: Huawei