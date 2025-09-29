Представлен игровой флагман Red Magic 11 Pro с батареей на 8000 мАч и топовым чипом Snapdragon 8 Gen 5

Презентация состоится 17 октября, но уже известны ключевые характеристики новинки, которая позиционируется как мощный вариант для мобильного гейминга.

Смартфон получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 5 и аккумулятор на 8000 мАч — рекордный показатель для игровых моделей. Для стабильной работы при максимальных нагрузках предусмотрена система двойного охлаждения: с водяным контуром и встроенным вентилятором.