Представлен игровой флагман Red Magic 11 Pro с батареей на 8000 мАч и топовым чипом Snapdragon 8 Gen 5

Опубликовано 29 сентября 2025, 08:111 мин.
Представлен игровой флагман Red Magic 11 Pro с батареей на 8000 мАч и топовым чипом Snapdragon 8 Gen 5Есть даже камера-невидимка для селфи
Компания Nubia официально анонсировала игровую серию смартфонов Red Magic 11 Pro.
Презентация состоится 17 октября, но уже известны ключевые характеристики новинки, которая позиционируется как мощный вариант для мобильного гейминга.
Смартфон получит топовый процессор Snapdragon 8 Gen 5 и аккумулятор на 8000 мАч — рекордный показатель для игровых моделей. Для стабильной работы при максимальных нагрузках предусмотрена система двойного охлаждения: с водяным контуром и встроенным вентилятором.
Red Magic 11 Pro оснастят подэкранной фронтальной камерой и плоским дисплеем без вырезов. Ожидается поддержка высокой частоты обновления, хотя точные параметры экрана пока не раскрываются.
Также устройство получит ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.