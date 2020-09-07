Представлен игровой смартфон Xiaomi с аналогичной ноутбуку памятью

Что интересно, цена новой версии игрового смартфона находится на вполне адекватном уровне - за “прокаченный” вариант Black Shark 3S попросят всего лишь около 700 долларов. При этом также есть возможность приобрести и версии 12/128 ГБ за 570 долларов, 12/256 ГБ за 615 долларов или 12/512 ГБ за 690 долларов. Что интересно, память всех вышеописанных модификаций соотносится по объему с современными ноутбуками.