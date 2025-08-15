Представлен Infinix Hot 60i 5G с дизайном iPhone 17 Air и экраном 120 Гц

По данным страницы на Flipkart, новинка оснащена процессором MediaTek Dimensity 6400, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Дисплей — 6,75-дюймовый LCD с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой XOS 15 и предлагает набор встроенных ИИ-функций.