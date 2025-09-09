Телефоны
Опубликовано 09 сентября 2025, 21:07
1 мин.

Представлен iPhone 17 Air — самый тонкий смартфон компании толщиной всего 5,6 мм

Слухи не врали
Apple представила iPhone 17 Air — самый тонкий смартфон в своей истории. Толщина новинки составляет всего 5,6 мм. Тим Кук назвал устройство «профессиональным по возможностям и лёгким по дизайну».
Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей ProMotion с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Корпус выполнен из титана с обеих сторон и заявлен как самый прочный в линейке.

В основе — новый процессор A19 Pro и модем Apple C1x, вдвое быстрее предшественника. Также применяется свежий чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread.

Несмотря на ультратонкий корпус, iPhone 17 Air обеспечивает до 40 часов воспроизведения видео. Для экономии места аппарат полностью лишён слота SIM-карты и работает только с eSIM.

Камеры включают основную систему из 48 Мп с 12-Мп телевиком и фронтальную на 18 Мп с функцией Center Stage.

Apple позиционирует модель как начало трёхлетнего обновления всей линейки iPhone, где ставка будет сделана на новые форм-факторы, а не только на апгрейд «железа».

Цена iPhone 17 Air стартует с $999 за версию 256 ГБ.

Источник:Apple
Автор:Булат Кармак
