Представлен iPhone 17 Air — самый тонкий смартфон компании толщиной всего 5,6 мм

Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей ProMotion с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Корпус выполнен из титана с обеих сторон и заявлен как самый прочный в линейке.

В основе — новый процессор A19 Pro и модем Apple C1x, вдвое быстрее предшественника. Также применяется свежий чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread.