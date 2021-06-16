Представлен кнопочный телефон c 4G и возможностью раздавать Wi-Fi

В этом сегменте немалую популярность получили смартфоны Nokia. Но есть и другие производители, которые пытаются привлекать внимание на брендом, а возможностями.

Одной из таких компаний оказалась itel Mobile — она анонсировала свой новый кнопочный телефон под названием Itel Magic 2 4G. Устройство мало того что может похвастаться поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения 4G, так ещё и возможность раздавать этот самый интернет через Wi-Fi.

Gizmochina пишет, что устройство получило 2,4-дюймовым QVGA-дисплей и основную камеру на 1,3 Мп. Что же касательно его цены, то купить Itel Magic 2 4G можно всего за 32 доллара или 2300 рублей.