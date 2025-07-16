Представлен кнопочный телефон Nokia HMD 101 4G со встроенным DeepSeek всего за 1600 рублей

Устройство уже поступило в продажу в Китае по цене 149 юаней — около 1600 рублей. Несмотря на классическую форму, телефон поддерживает 4G VoLTE, работу с двумя SIM-картами и оснащён двойным LED-фонариком.

Аппарат получил крупные кнопки, экран с крупным шрифтом, разъём USB Type-C для зарядки, 3,5 мм вход для наушников, а также встроенное FM-радио с возможностью воспроизведения без гарнитуры. Поддерживается функция голосового озвучивания меню.

Главной особенностью стало наличие встроенного ИИ-ассистента DeepSeek, с помощью которого можно совершать звонки, узнавать прогноз погоды, ставить будильники и задавать простые вопросы.