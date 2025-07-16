Представлен кнопочный телефон Nokia HMD 101 4G со встроенным DeepSeek всего за 1600 рублей

Опубликовано 16 июля 2025, 07:431 мин.
Представлен кнопочный телефон Nokia HMD 101 4G со встроенным DeepSeek всего за 1600 рублейНеобычный гаджет
Компания HMD официально представила новый кнопочный телефон Nokia HMD 101 4G.
Устройство уже поступило в продажу в Китае по цене 149 юаней — около 1600 рублей. Несмотря на классическую форму, телефон поддерживает 4G VoLTE, работу с двумя SIM-картами и оснащён двойным LED-фонариком.
Аппарат получил крупные кнопки, экран с крупным шрифтом, разъём USB Type-C для зарядки, 3,5 мм вход для наушников, а также встроенное FM-радио с возможностью воспроизведения без гарнитуры. Поддерживается функция голосового озвучивания меню.
Главной особенностью стало наличие встроенного ИИ-ассистента DeepSeek, с помощью которого можно совершать звонки, узнавать прогноз погоды, ставить будильники и задавать простые вопросы.