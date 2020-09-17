Представлен компактный флагман-камерофон Xperia 5 II
Так, смартфон построен на базе самого мощного на сегодняшний день процессора для Android-смартфонов — Qualcomm Snapdragon 865. Благодаря этому новая Xperia не только идеально подходит для всех новых игр, но и поддерживает при этом мобильные сети пятого поколения 5G.
Еще одной важной особенностью устройства стал его дисплей, размер которого составляет 6,1 дюймов. При этом экран выполнен по технологии OLED, имеет поддержку технологии HDR и частоту обновления 120 Гц!
Отдельный акцент Sony сделала на фотовозможностях нового флагмана. Устройство получило тройную основную камеру, каждый модуль в котором имеет не только разрешение 12 Мп, но, что куда более важно, полноценную автофокусировку по глазам. Последнее уже долгое время является отличительной особенностью флагманов Sony, так только смартфоны этой компании (а также ее же профессиональные фотокамеры) оснащаются данным технологическим решением.
В остальном можно отметить аккумулятор на 4 000 мАч с технологией адаптивной зарядки, призванной защитить смартфон от перегревания. Фронтальная камера Xperia 5 II получила разрешение в 8 Мп. В устройстве имеется 3,5 мм аудиоразъем и стереозвук. На выбор пользователей будет две версии: 8/128 и 8/256 ГБ. Стоит отметить, что за предзаказ смартфона предлагается подарок — беспроводные наушники WF-XB700. Период проведения акции: с 17 сентября по 18 октября 2020 года.
Старт продаж нового флагманского камерофона Sony, вероятнее всего, состоится тогда же — 18 октября. Что же до цены, то за младшую версию компания попросит 69 990 рублей.