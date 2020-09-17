Представлен компактный флагман-камерофон Xperia 5 II

Отдельный акцент Sony сделала на фотовозможностях нового флагмана. Устройство получило тройную основную камеру, каждый модуль в котором имеет не только разрешение 12 Мп, но, что куда более важно, полноценную автофокусировку по глазам. Последнее уже долгое время является отличительной особенностью флагманов Sony, так только смартфоны этой компании (а также ее же профессиональные фотокамеры) оснащаются данным технологическим решением.