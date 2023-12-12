Представлен компактный внешний SSD, который идеально подойдет для iPhone 15

Представлен компактный внешний SSD, который идеально подойдет для iPhone 15Цены тоже не то чтобы кусаются
Компания Lexar представила новый компактный внешний SSD под названием Lexar SL500, который идеально подходит для использования с iPhone 15.
Новинка обладает размерами, сопоставимыми с кредитной картой, что делает ее исключительно портативной. Она оснащена двумя портами USB 3.2 Gen2 и предлагает высокие скорости чтения и записи данных — до 2000 МБ/с и 1800 МБ/с соответственно.
SSD доступен в вариантах емкости от 512 ГБ до 4 ТБ, что позволяет пользователям выбрать оптимальный объем памяти для своих нужд.
Кроме того, устройство имеет металлический корпус, толщиной всего 4.8 мм и весом 43 г, что делает его удобным для переноски.
Особенно примечательно, что Lexar SL500 поддерживает прямую запись видео с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, что делает его идеальным решением для пользователей, которым нужно больше памяти для хранения медиафайлов.
На данный момент доступна версия на 1 ТБ по цене $83. Новинка предлагается с пятилетней ограниченной гарантией.