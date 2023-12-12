Представлен компактный внешний SSD, который идеально подойдет для iPhone 15

Новинка обладает размерами, сопоставимыми с кредитной картой, что делает ее исключительно портативной. Она оснащена двумя портами USB 3.2 Gen2 и предлагает высокие скорости чтения и записи данных — до 2000 МБ/с и 1800 МБ/с соответственно.

SSD доступен в вариантах емкости от 512 ГБ до 4 ТБ, что позволяет пользователям выбрать оптимальный объем памяти для своих нужд.

Кроме того, устройство имеет металлический корпус, толщиной всего 4.8 мм и весом 43 г, что делает его удобным для переноски.

Особенно примечательно, что Lexar SL500 поддерживает прямую запись видео с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, что делает его идеальным решением для пользователей, которым нужно больше памяти для хранения медиафайлов.

На данный момент доступна версия на 1 ТБ по цене $83. Новинка предлагается с пятилетней ограниченной гарантией.