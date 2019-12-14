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Представлен концепт смартфона, вдохновленного электропикапом Cybertruck
Выглядит очень необычно и интересно
После анонса первого электропикапа Cybertruck, компания Tesla столкнулась с огромным количеством “вызовов” и предложений, связанных с их новым электромобилем. И если Ford вызвала устройство на “дуэль”, а Razer предложила создать совместный ноутбук, то довольно-таки известный дизайнер Jonas Daehnert разработал концепт нового смартфона Cyberphone, вдохновленного дизайном Cybertruck.
На данный момент смартфон существует лишь в виде рендера. По словам дизайнера, ответственного за его “разработку”, устройство оснащено 7-дюймовым дисплеем, а форма корпуса отсылает к таковому в электропикапе Tesla. Благодаря этому, к слову, основная камера на задней стороне защищена от контакта с поверхностью.
Скорее всего, устройство никогда не появится в свободной продаже. С другой стороны, в век расцвета краудфандинговых кампаний, все возможно. И вполне вероятно, через год или два мы увидим вполне серийное устройство, основанное на дизайне Jonas Daehnert.