Представлен круглый смартфон, на разработку которого ушло 5 лет

Также, по словам производителя, впереди еще достаточно трудоемкий процесс, связанный с настройкой программного обеспечения смартфона. Все дело в том, что ни Android, ни приложения для мобильных телефонов не рассчитаны для использования с круглым дисплеем. Но если у компании-производителя все получится, то Cyrcle Phone поступит в продажу уже в 2021 году. Информации о цене, пока что, к сожалению нет.