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Сегодня 12:31

Представлен круглый смартфон, на разработку которого ушло 5 лет

Если все сложится удачно, смартфон поступит в продажу уже в следующем году
Ежегодная выставка CES 2020 может похвастаться множеством интересных анонсов, но сегодняшняя новинка, пожалуй, переплюнула все остальные демонстрации этого года. Так, буквально вот-вот был представлен Cyrcle Phone — полноценный рабочий прототип смартфона в круглом форм-факторе.

По словам разработчиков устройства, у них на проектирование и финальное производство новинки ушло порядка пяти лет. Так, например, они потратили немало времени на создание как можно более удобного корпуса, во что верится вполне охотно, так как Cyrcle Phone очень легко и без каких-либо проблем помещается в любом кармане, а также очень удобно лежит в руке.

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Также, по словам производителя, впереди еще достаточно трудоемкий процесс, связанный с настройкой программного обеспечения смартфона. Все дело в том, что ни Android, ни приложения для мобильных телефонов не рассчитаны для использования с круглым дисплеем. Но если у компании-производителя все получится, то Cyrcle Phone поступит в продажу уже в 2021 году. Информации о цене, пока что, к сожалению нет.