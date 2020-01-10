Представлен круглый смартфон, на разработку которого ушло 5 лет
По словам разработчиков устройства, у них на проектирование и финальное производство новинки ушло порядка пяти лет. Так, например, они потратили немало времени на создание как можно более удобного корпуса, во что верится вполне охотно, так как Cyrcle Phone очень легко и без каких-либо проблем помещается в любом кармане, а также очень удобно лежит в руке.
Также, по словам производителя, впереди еще достаточно трудоемкий процесс, связанный с настройкой программного обеспечения смартфона. Все дело в том, что ни Android, ни приложения для мобильных телефонов не рассчитаны для использования с круглым дисплеем. Но если у компании-производителя все получится, то Cyrcle Phone поступит в продажу уже в 2021 году. Информации о цене, пока что, к сожалению нет.