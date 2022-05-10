Представлен лаунчер для Android, который затем станет полноценной оболочкой

Представители Nothing заявили, что на такой шаг их подтолкнули отзывы пользователей, которые просили расширить поддержку продукта. Сообщается, что обновление содержит ряд изменений, но сами разработчики при этом не особо делятся подробностями.

Напомним, что Nothing была основана ещё в 2020 году Карлом Пеем — бывшим главой OnePlus.