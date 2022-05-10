Представлен лаунчер для Android, который затем станет полноценной оболочкой

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Представлен лаунчер для Android, который затем станет полноценной оболочкойСкачать его можно на множество устройств
Прошло не так много времени с анонса первого смартфон от компании Nothing. До сих пор неясно, будет ли он таким же прозрачным, как беспроводные наушники бренда, но уже сейчас ясно, что из себя представляет оболочка устройства.
И самое приятное, что опробовать её могут все желающие с Android 11 или Android 12. Всё дело в том, что Nothing OS, которая в дальнейшем станет полноценной надстройкой над системой Google, сейчас распространяется под видом лаунчера.
Представители Nothing заявили, что на такой шаг их подтолкнули отзывы пользователей, которые просили расширить поддержку продукта. Сообщается, что обновление содержит ряд изменений, но сами разработчики при этом не особо делятся подробностями.
Напомним, что Nothing была основана ещё в 2020 году Карлом Пеем — бывшим главой OnePlus.