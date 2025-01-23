Представлен Liberux Nexx — антишпионский смартфон с 32 ГБ оперативной памяти и съемным аккумулятором

Устройство обещает расширенные функции безопасности и конфиденциальности, включая «режим рабочего стола», позволяющий подключать смартфон к монитору, мыши и клавиатуре.

Технические характеристики впечатляют: восьмиядерный процессор RK3588s, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенного eMMC-хранилища с возможностью расширения через microSD.

Устройство оснащено 6.34-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400 × 1080 пикселей, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass.

Особенностью Nexx является съемный аккумулятор на 5300 мАч, что редкость для современных смартфонов. Также предусмотрены физические переключатели (kill switches) для отключения микрофона, Wi-Fi, Bluetooth и камер (32 Мп основная и 13 Мп фронтальная).

Liberux Nexx поддерживает 5G благодаря модему Snapdragon X62. Старт продаж будет зависеть от результатов краудфандинговой кампании.