Представлен Meizu 21 — новый флагманский смартфон компании

Новинка должна получить мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, что обещает внести свежие нотки в сегмент высокопроизводительных устройств.

Официально подтверждено, что предварительный заказ на Meizu 21 начнется уже 15 ноября.

Meizu 21 выделяется своей ультратонкой нижней рамкой, которая, согласно тизерам, составляет всего 1.74 мм. Это делает смартфон одним из самых элегантных устройств на рынке.

Хотя официальные характеристики Meizu 21 и 21 Pro пока держатся в секрете, известно, что оба устройства будут работать на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3.

Сертификация 3C в Китае раскрыла, что Meizu 21 поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. По слухам, Meizu 21 будет оснащен аккумулятором на 4800 мАч, а Meizu 21 Pro — на 5020 мАч.