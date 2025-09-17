Представлен Meizu 22: 6,3" 1,5K дисплей, Snapdragon 8s Gen 4 и 80-Вт зарядка

Устройство получило 6,3-дюймовый 1,5K-дисплей с адаптивной частотой 1–120 Гц и рекордной яркостью до 6000 нит, а также технологию защиты зрения RuRan. Толщина корпуса составляет 8,15 мм, вес — 190 г, рамки вокруг экрана всего 1,2 мм.

Смартфон оснащён системой из четырёх 50-Мп камер: основной сенсор OV50H (OIS), перископ-объектив с 3x зумом и макросъёмкой, ультраширокий модуль с углом обзора 122° и фронтальная камера с HDR.

За производительность отвечает Snapdragon 8s Gen 4 с системой жидкостного охлаждения, а питание обеспечивает аккумулятор на 5500 мАч с 80-Вт проводной и 66-Вт беспроводной зарядкой.