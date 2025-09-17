Представлен Meizu 22: 6,3" 1,5K дисплей, Snapdragon 8s Gen 4 и 80-Вт зарядка

Представлен Meizu 22: 6,3" 1,5K дисплей, Snapdragon 8s Gen 4 и 80-Вт зарядкаХоть и с задержкой
Устройство получило 6,3-дюймовый 1,5K-дисплей с адаптивной частотой 1–120 Гц и рекордной яркостью до 6000 нит, а также технологию защиты зрения RuRan. Толщина корпуса составляет 8,15 мм, вес — 190 г, рамки вокруг экрана всего 1,2 мм.
Смартфон оснащён системой из четырёх 50-Мп камер: основной сенсор OV50H (OIS), перископ-объектив с 3x зумом и макросъёмкой, ультраширокий модуль с углом обзора 122° и фронтальная камера с HDR.
За производительность отвечает Snapdragon 8s Gen 4 с системой жидкостного охлаждения, а питание обеспечивает аккумулятор на 5500 мАч с 80-Вт проводной и 66-Вт беспроводной зарядкой.
Устройство работает на Flyme AIOS 2 с функциями ИИ — от генерации изображений до улучшения фото.
Есть защита по стандартам IP66/IP68, ИК-порт, UWB (в старшей версии), а также фирменная интеграция с автомобилями через Flyme Auto 2. Цены начинаются с 2999 юаней (≈$421) за версию 12/256 ГБ, топовая комплектация с 16 ГБ оперативки и 1 ТБ памяти стоит 4199 юаней (≈$590).