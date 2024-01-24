Представлен Minimal Phone — необычный смартфон с QWERTY-клавиатурой, E-Ink экраном и 5 годами поддержки

Это устройство сочетает в себе ряд уникальных характеристик: Android-платформу, квадратный E-Ink экран и QWERTY-клавиатуру.

Разработчики заявляют, что дизайн смартфона уже утвержден, а в феврале начнется краудфандинговая кампания.

Minimal Phone получил свое название благодаря специальной версии Android, оптимизированной для экономичных, высококонтрастных черно-белых E-Ink дисплеев с низкой частотой обновления.

Преимущества такого дисплея включают комфорт для глаз и хорошую видимость на солнце, так как E-Ink можно просматривать без подсветки. Экран также потребляет мало энергии, так как «электронные чернила» могут отображать статическое изображение бесконечно, даже без питания.

Несмотря на упор на простоту, Minimal Phone будет включать современные функции, такие как подсветка дисплея с емкостным сенсорным вводом, поддержка RCS, Wi-Fi, Bluetooth и глобальной сотовой связи.

Ожидается, что смартфон будет поддерживать большинство Android-приложений, получит камеру и 5 лет обновлений программного обеспечения.

Размеры устройства составят 120 x 72 x 10 мм, что делает его довольно компактным по современным стандартам. Ожидаемая розничная цена составит $400.