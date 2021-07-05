Представлен недорогой смартфон с крошечным 3-дюймовым экраном

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Представлен недорогой смартфон с крошечным 3-дюймовым экраномПохоже на какое-то безумие в 2021 году
Kickstarter подарил нам множество интересных продуктов. Чего только стоят рюкзаки от XD Design. Сейчас же появился проект, который также претендует на обретение немалой популярности.
Речь идёт о крошечном смартфоне с 3-дюймовым дисплеем — Mony Mist. На этапе коллективного финансирования на Kickstarter, устройство можно купить всего лишь за 99 долларов (чуть более 7 тыс рублей). Позднее оно обойдётся уже в 150 долларов (11 тыс рублей), пишет GSMArena.
В основу смартфона лёг чип Mediatek MT6735 с четырьмя ядрами Cortex-A53 (1,3 ГГц) и графическим процессором Mali T720.
Оперативной памяти в девайсе — 3 ГБ, а постоянной — 32 ГБ. Основная камера Mony Mist 13 Мп, но зато фронтальная способна лишь снимать с разрешением 480р.
Из коробки смартфон работает под управлением Android 9, а ёмкость его аккумулятора составляет 1250 мАч.