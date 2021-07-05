Представлен недорогой смартфон с крошечным 3-дюймовым экраном

Оперативной памяти в девайсе — 3 ГБ, а постоянной — 32 ГБ. Основная камера Mony Mist 13 Мп, но зато фронтальная способна лишь снимать с разрешением 480р.

Из коробки смартфон работает под управлением Android 9, а ёмкость его аккумулятора составляет 1250 мАч.