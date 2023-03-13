Представлен необычайно компактный смартфон на Android — Xiaomi Qin 3 Ultra

Отличительной особенностью новинки стали 5-дюймовый дисплей и размеры 126,8 x 61,85 x 8,7 мм. Вес новинки — всего 118 г. Всё это делает смартфон одним из самых компактных на рынке.

Возвращаясь к экрану, он выполнен по технологии IPS, имеет разрешение 1520 x 720 пикселей. В основе телефона лежит процессор Helio G99 от MediaTek.