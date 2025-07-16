Представлен неубиваемый смартфон Oukitel WP53 Pro с аккумулятором на 11 000 мАч и низкой ценой

Новинка получила аккумулятор на 11 000 мАч, обеспечивающий до 1000 часов в режиме ожидания. Смартфон поддерживает обратную зарядку и безопасен для перевозки, что подтверждает сертификация UN38.3.

Корпус устройства соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, защищая его от пыли, влаги и ударов. WP53 Pro оснащён встроенным кемпинговым фонарём с несколькими режимами, включая SOS и стробоскоп. Мощный 3-ваттный динамик выдаёт звук до 128 дБ.