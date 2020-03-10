Представлен новый флагманский смартфон с экраном, занимающим 99,6% передней панели
Устройство базируется на основе Qualcomm Snapdragon 865, также новинки оснащена модемом X55, благодаря чему имеет поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G. Помимо этого в Vivo NEX 3S 5G установлена оперативная память стандарта LPDDR5 и постоянная память типа UFS 3.1. Размер экрана новинки составляет 6,89 дюйма, при этом благодаря выдвижной фронтальной камере компании удалось добиться того, что дисплей занимает 99,6% площади лицевой панели.
Основная флагманского смартфона Vivo состоит из тройного модуля, при этом основной модуль имеет разрешение 64 Мп. Дополнительные же модули представляют из себя сверхширокоугольную камеру и телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Емкость аккумулятор Vivo NEX 3S 5G составляет 4 400 мАч, при этом также имеется и быстрая зарядка на 44 Вт.
Оценена новинка в 719 долларов за версию на 8/256 ГБ и в 762 доллара за версию на 12/256 ГБ.