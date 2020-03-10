Представлен новый флагманский смартфон с экраном, занимающим 99,6% передней панели

Основная флагманского смартфона Vivo состоит из тройного модуля, при этом основной модуль имеет разрешение 64 Мп. Дополнительные же модули представляют из себя сверхширокоугольную камеру и телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Емкость аккумулятор Vivo NEX 3S 5G составляет 4 400 мАч, при этом также имеется и быстрая зарядка на 44 Вт.