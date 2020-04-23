Представлен новый недорогой смартфон с экраном 120 Гц от "убийцы" Xiaomi

Известно, что смартфон работает на базе Snapdragon 765G с емкостью аккумулятора на 4200 мАч. Кроме того, новинка получила поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 30 Вт, благодаря чему ее можно зарядить на 70% буквально за полчаса. Устройство получило 6, 57-дюймовый Full HD+ 120 ГЦ экран, 6/8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти. Что касается фотовозможностей, то Realme X50m 5G оснащен четырехмодульной камерой на 48, 8, 2 и 2 Мп датчиками и сдвоенной селфи-камерой на 16 и 2 Мп.

Минимальная стоимость смартфона составляет порядка 280 долларов или 20,8 тыс рублей. Известно, что старт продаж новинки запланирован на этот месяц, а именно на 29 число.