Представлен новый полноценный смартфон Nokia на Android 12 дешевле 7,5 тысяч рублей

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Представлен новый полноценный смартфон Nokia на Android 12 дешевле 7,5 тысяч рублейВозможно, это самый дешёвый телефон на новейшем Android
Nokia представила сразу четыре новых недорогих смартфона — C100, C200, G100 и G400. Самая «младшая» модель стоит всего 99 долларов (7,4 тыс рублей).
Как можно понять, это Nokia C100. В основу смартфона лёг чип MediaTek Helio A22, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Работает устройство под управлением Android 12 прямо «из коробки». Ёмкость его аккумулятора — 4000 мАч.
C200 абсолютно идентичен с точки зрения характеристик. Единственное отличие — цена (119 долларов или 8,9 тыс рублей) и больший размер экрана (6,1 дюйма).
Nokia G100 получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, чип Snapdragon 615 в качестве основы и аккумулятор на 5000 мАч. Цена устройства — 149 долларов (11,2 тыс рублей).
Модель G400 может похвастаться уже 120 Гц дисплеем, Snapdragon 480, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. Цена устройства, разумеется, выше — 239 долларов (18 тыс рублей).
Источник: Gizmochina