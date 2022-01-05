Представлен новый полноценный смартфон Nokia на Android 12 дешевле 7,5 тысяч рублей

Как можно понять, это Nokia C100. В основу смартфона лёг чип MediaTek Helio A22, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Работает устройство под управлением Android 12 прямо «из коробки». Ёмкость его аккумулятора — 4000 мАч.