Представлен новый сверхбюджетный смартфон Oppo A16e

В основу устройства лёг чип Helio P22 от MediaTek. В его состав вошли 8 вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с частотой 2,0 ГГц. За графику в SoC отвечает ускоритель IMG PowerVR GE8320.

При этом размер экрана смартфона — 6,52 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. В вырезе в форме «капли» расположилась фронтальная 5 Мп камера, а сзади — 13 Мп модуль.