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Представлен новый сверхбюджетный смартфон Oppo A16e

Выглядит очень интересно, особенно за свою цену
Китайский IT-гигант Oppo представил свой новый доступный смартфон — Oppo A16e.
Представлен новый сверхбюджетный смартфон Oppo A16e

В основу устройства лёг чип Helio P22 от MediaTek. В его состав вошли 8 вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с частотой 2,0 ГГц. За графику в SoC отвечает ускоритель IMG PowerVR GE8320.

При этом размер экрана смартфона — 6,52 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. В вырезе в форме «капли» расположилась фронтальная 5 Мп камера, а сзади — 13 Мп модуль.

Представлен новый сверхбюджетный смартфон Oppo A16e

Стоит отметить, что из коробки аппарат работает под управлением ColorOS 11.1 на базе Android 11. Оперативной памяти в Oppo A16e от 3 до 4 ГБ, а постоянной — от 32 до 64 ГБ. Ёмкость аккумулятора — 4230 мАч.

Базовая версия смартфона стоит 130 долларов.

Источник:Moneycontrol
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