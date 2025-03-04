Представлен Nubia Neo 3 GT 5G — недорогой игровой смартфон c OLED-экраном и аккумулятор на 6000 мАч

Также есть встроенный ИИ-ассистент Demi и функция перевода звонков в реальном времени.

Камера на 50 Мп с Neovision AI Photography не является главным акцентом, но обещает достойное качество снимков. Продажи Nubia Neo 3 GT 5G стартуют в марте, но цена пока не объявлена.