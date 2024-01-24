Представлен OnePlus 12R с самой большой батареей среди всех моделей бренда

Главной особенностью новинки является её аккумулятор ёмкостью 5500 мАч — самый большой среди всех смартфонов OnePlus.

OnePlus 12R построен на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и предлагает варианты с 8 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также флеш-накопитель UFS 4.0 ёмкостью 256 ГБ или UFS 3.1 на 128 ГБ.

Смартфон оснащён 6.78-дюймовым LTPO4 AMOLED экраном с разрешением 2780 × 1264 пикселей, максимальной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/м².

В области фотографии OnePlus 12R предлагает основную камеру с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX890, широкоугольную камеру на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Спереди установлена 16-мегапиксельная селфи-камера.

Смартфон поддерживает проводную зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт, но лишён беспроводного модуля.

Цены на OnePlus 12R начинаются от $499 за модель 8/128 ГБ, а версия 16/256 ГБ обойдётся в $599.

Предварительный заказ уже открыт. Смартфон появится в Индии с 6 февраля, а в Северной Америке и Европе — с 13 февраля.