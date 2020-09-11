Представлен первый 5G-смартфон с экраном 240 Гц
В основу смартфона лег процессор Snapdragon 765G, при этом также устройство получило 6,4-дюймовый OLED-дисплей со встроенным сканером отпечатка пальцев. Также в смартфоне имеется от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной. К слову, есть опасения, что 240 Гц в данном устройстве не совсем “честные” — возможно, как и в более раннем Sharp Aquos Zero 2, смартфон обновляет изображение с частотой 120 Гц, но затем, при помощи программных манипуляций, “разгоняет” это значение до 240 Гц.
Из прочего стоит отметить, что смартфон оснащен тройной основной камерой, главный модуль в которой имеет разрешение 48 Мп. Фронтальная же камера, размещенная в вырезе в форме “капли”, имеет разрешение 16,3 Мп. Емкость аккумулятора Aquos Zero 5G Basic составляет 4 050 мАч, при этом в устройстве имеется NFC-модуль, а работает оно прямо “из коробки” под управлением новейшего Android 11.