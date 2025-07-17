Представлен первый беспроводной Powerbank Qi 2.2. Чего ждать от устройства?

Зарядные устройства Qi2.2 совместимы с предыдущими версиями стандарта, но без сертификации не могут использовать все его преимущества. Кроме того, на сегодняшний день почти нет смартфонов, поддерживающих новый стандарт, поскольку он ещё не представлен официально.

Ugreen MagFlow оснащён аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч и поддерживает беспроводную зарядку до 25 Вт. В комплект входит зарядный кабель USB-C для устройств без поддержки Qi2. На боковой панели аккумулятора есть дисплей и порт USB-C для зарядки гаджетов.

По информации портала Android Police, на сегодняшний день HMD Skyline — единственный смартфон на Android, полностью поддерживающий Qi2. Samsung Galaxy S25 и OnePlus 13 поддерживают Qi2, но не имеют мощных магнитов для использования стандарта.

Google Pixel 10, возможно, будет поддерживать Qi2 и будет поставляться с официальной линейкой аксессуаров, но это пока слухи.

Скорее всего, Ugreen MagFlow начнёт массово продаваться в сентябре, вероятно, к моменту выхода iPhone 17: iPhone 16 уже поддерживает внешний аккумулятор MagFlow Magnetic Power Bank от Ugreen, также поддерживающий стандарт Qi2.2, с аккумулятором на 5000 мАч.