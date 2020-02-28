Представлен первый недорогой 5G-смартфон по цене около 300 долларов

Правда, стоит отметить, что завтра начнется лишь прием предварительных заказов, а в продажу смартфон поступит чуть позже. Работает Vivo Z6 на базе процессора Snapdragon 765G, имеет поддержку быстрой зарядки на 44 Вт, а также оснащен аккумулятором на 5000 мАч. Фронтальная камера смартфона расположена в аккуратном вырезе на передней части дисплея и имеет разрешение 16 Мп, в то время как основная камера представляет из себя квадромодуль с главным датчиком на 48 Мп. Размер дисплея новинки составляет 6,57 дюйма с разрешением 2400 х 1800 пикселей.