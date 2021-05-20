Представлен первый смартфон на базе процессора Snapdragon 778G

Что интересно, изначально ожидалось, что первым новый процессор Snapdragon 778G 5G получит смартфон китайского бренда Honor, а именно модель Honor 50. Однако Realme, судя по всему, обогнала компанию и первой анонсировала смартфон - Quicksilver - на базе Snapdragon 778G 5G. Помимо прочего в Realme отметили, что в рамках реализации новинки сотрудничали с Qualcomm.

На данный момент технические характеристики Quicksilver — не раскрываются. Что касается 6-нанометровой платформы Snapdragon 778G, она оснащена процессорными ядрами Arm Cortex-A78 с частотой 2,4 Ггц и GPU Adreno 642L. Также она получил процессор искусственного интеллекта Hexagon 770 и процессор обработки изображений Hexagon 70.