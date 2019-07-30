Представлен первый смартфон Xiaomi на самом быстром процессоре года

Аппаратной основой стал новейший топовый процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Для охлаждение используется улучшенная жидкостная система со специальными теплоотводящими пластиной и трубкой. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, навигация GPS+ГЛОНАСС+Beidou, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 163,61х75,01x8,77 мм, а вес — 205 граммов.

Black Shark 2 Pro предлагается в чёрном, голубом, оранжевом и сиреневом цветовых вариантах по цене 435 долларов за 12+128 ГБ и 508 долларов за 12+256 ГБ.