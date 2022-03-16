Представлен первый в 2022 году флагман с камерой-невидимкой

Из прочего можно отметить, что девайс получил лишь одну версию — 12/256 ГБ. Её цена в Китае составит 550 долларов для первых покупателей и 630 долларов в рознице. Это, к слову, делает телефон ещё и одним из самых доступных флагманов на рынке.