Представлен первый в 2022 году флагман с камерой-невидимкой

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Представлен первый в 2022 году флагман с камерой-невидимкойНеужели этот тренд ещё жив?
Последние несколько недель по сети активно ходили слухи о новом смартфоне Motorola. И вот, наконец-то, компания и вправду представила уникальный флагман.
Речь идёт об обновлённом Moto Edge X30, который в 2021 году стал первым смартфоном на базе новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 1. Теперь же новая версия аппарата может похвастаться званием первого в 2022 году смартфона с подэкранной фронтальной камерой.
Из прочего можно отметить, что девайс получил лишь одну версию — 12/256 ГБ. Её цена в Китае составит 550 долларов для первых покупателей и 630 долларов в рознице. Это, к слову, делает телефон ещё и одним из самых доступных флагманов на рынке.
Напомним, что Moto Edge X30 получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. При этом селфи-камера делает фото с разрешением 60 Мп. Основная камера тройная: на 50, 50 и 2 Мп.
Источник: ITHome