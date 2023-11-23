Представлен первый в мире смартфон на Snapdragon 7 Gen 3 и это Honor 100

Новинка приятно удивляет своими характеристиками: смартфон оснащен 6.7-дюймовым экраном с изогнутыми краями и разрешением 2664 x 1200 пикселей.

Сердцем устройства является новейший процессор Snapdragon 7 Gen 3 от Qualcomm, произведенный по 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Он обеспечивает на 15% более высокую производительность CPU и на 50% более мощную производительность GPU по сравнению с предыдущим поколением.

Кроме того, устройство оснащено эффективной системой охлаждения, что позволяет максимально раскрыть потенциал процессора.