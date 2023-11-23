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17:22, 23 ноября 2023
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Представлен первый в мире смартфон на Snapdragon 7 Gen 3 и это Honor 100

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Компания Honor представила свой новейший смартфон — Honor 100, ставший первым устройством, работающим на платформе Snapdragon 7 Gen 3.

Новинка приятно удивляет своими характеристиками: смартфон оснащен 6.7-дюймовым экраном с изогнутыми краями и разрешением 2664 x 1200 пикселей.

Сердцем устройства является новейший процессор Snapdragon 7 Gen 3 от Qualcomm, произведенный по 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Он обеспечивает на 15% более высокую производительность CPU и на 50% более мощную производительность GPU по сравнению с предыдущим поколением.

Кроме того, устройство оснащено эффективной системой охлаждения, что позволяет максимально раскрыть потенциал процессора.

Представлен первый в мире смартфон на Snapdragon 7 Gen 3 и это Honor 100
© MyDrivers

В плане автономности Honor 100 тоже есть чем удивить: встроенный аккумулятор на 5000 мАч поддерживает 100-ваттную сверхбыструю зарядку.

На китайском рынке Honor 100 предлагается в четырех вариантах цветов и нескольких конфигурациях памяти, начиная от 2499 юаней (около 31 тыс рублей). Официальные продажи стартуют 1 декабря 2023 года.

Источник:MyDrivers
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