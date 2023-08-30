Представлен первый в мире смартфон с технологией защиты глаз от TCL

После успешного запуска этой технологии в планшетах и ноутбуках, компания решила внедрить её и в смартфоны.

Первым смартфоном с её применением стал TCL 40 NxtPaper. Устройство оснащено 6,78-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и специальным режимом для чтения.

Кроме того, смартфон можно использовать как блокнот с помощью опционального чехла, включающего стилус T-Pen.

Новинка работает на процессоре Helio G88 и имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя. Фотовозможности устройства также приятно удивляют: основная камера на 50 Мп, ультраширокоугольная камера на 5 Мп и макромодуль на 2 Мп.

Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 5010 мАч, есть при этом поддержка быстрой зарядки на 33 Вт. Полная зарядка занимает всего 100 минут.

Смартфон будет доступен в Европе уже в следующем месяце по цене около €200.