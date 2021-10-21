Представлен первый в мире смартфон с тепловизором и устаревшим «железом» за 62 тысячи рублей

Представлен первый в мире смартфон с тепловизором и устаревшим «железом» за 62 тысячи рублейЗа эту цену можно купить свежий флагман от Google
Одним из таких брендов можно назвать и Cat. Производитель строительной техники представил в Индии свой новый аппарат — смартфон S60. Отличительной особенностью модели является наличие тепловизора — впервые в сегменте телефонов!
Как пишет TechRadar, речь идёт о тепловизоре FLIR Lepton с объективом на 13 Мп и двойной вспышкой. Его можно использовать для визуализации окружающего тепла, а также измерения температуры объектов на расстоянии до 30 м.
Но есть у новинки и негативные стороны. Например, процессор — чипом в Cat S60 выступает устаревший Snapdragon 617, анонсированный ещё в 2015 году. Не менее «печальным» является и выбор остальных комплектующих смартфона.
Так, размер его дисплея — 4,7 дюйма, а разрешение — HD+. Ёмкость аккумулятора устройства составляет 3800 мАч, а работает девайс под управлением Android 6.0.
И за всё это производитель просит около 62 тыс рублей. Для сравнения, примерно за те же деньги можно купить анонсированный недавно Google Pixel 6 Pro с фирменным чипом Google Tensor, одними из лучших камер на рынке и т.д.