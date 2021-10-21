Представлен первый в мире смартфон с тепловизором и устаревшим «железом» за 62 тысячи рублей

Но есть у новинки и негативные стороны. Например, процессор — чипом в Cat S60 выступает устаревший Snapdragon 617, анонсированный ещё в 2015 году. Не менее «печальным» является и выбор остальных комплектующих смартфона.

Так, размер его дисплея — 4,7 дюйма, а разрешение — HD+. Ёмкость аккумулятора устройства составляет 3800 мАч, а работает девайс под управлением Android 6.0.

И за всё это производитель просит около 62 тыс рублей. Для сравнения, примерно за те же деньги можно купить анонсированный недавно Google Pixel 6 Pro с фирменным чипом Google Tensor, одними из лучших камер на рынке и т.д.